Мигель Данни: Убежден, Кокорин смог бы заиграть в Европе Бывший капитан «Зенита» Мигель Данни прокомментировал ситуацию с нападающим Александром Кокориным.

- Знаю, что Кокорин в отличной форме: первый этап предсезонной подготовки он провел очень хорошо и был готов на все сто процентов. Если бы он остался в главной команде, то наверняка принес бы ей много пользы, забил бы много голов и вернулся на свой топ-уровень.

Признаюсь, мне неизвестны причины, почему его отправили в «Зенит-2» и не знаю, как будет развиваться ситуация дальше, но, убежден, Кокорин смог бы заиграть не только в «Зените», но и в Европе, - передает слова Данни «Спорт день за днем».

Напомним, Кокорин отказался переходить в «Сочи» на правах аренды, после чего был отправлен в «Зенит-2». В настоящий момент футболист вместе с командой находится на сборах в Турции.