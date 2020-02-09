Грилиш готов перейти в «Манчестер Юнайтед» Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш не против того, чтобы летом стать игроком «Манчестер Юнайтед».

По информации The Telegraph, 24-летний футболист рассматривает вариант с возможным уходом из нынешней команды.

Ранее сообщалось, что руководство манкунианцев заинтересовано в покупке Грилиша. Однако в споре за игрока им придется выдержать конкуренцию со стороны «Тоттенхэма», «Манчестер Сити», «Реала» и «Барселоны».

24-летний полузащитник является воспитанником «Астон Виллы». В текущем сезоне Грилиш сыграл 27 матчей, забил девять голов и сделал семь результативных передач. Его команда занимает 17-е место в АПЛ, набрав 25 очков после 25 туров.