Грилиш готов перейти в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш не против того, чтобы летом стать игроком «Манчестер Юнайтед».
По информации The Telegraph, 24-летний футболист рассматривает вариант с возможным уходом из нынешней команды.
Ранее сообщалось, что руководство манкунианцев заинтересовано в покупке Грилиша. Однако в споре за игрока им придется выдержать конкуренцию со стороны «Тоттенхэма», «Манчестер Сити», «Реала» и «Барселоны».
24-летний полузащитник является воспитанником «Астон Виллы». В текущем сезоне Грилиш сыграл 27 матчей, забил девять голов и сделал семь результативных передач. Его команда занимает 17-е место в АПЛ, набрав 25 очков после 25 туров.
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