«Бавария» откажется выкупать Коутиньо - Советский спорт
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09 февраля 2020 08:41ФутболКорегин Владислав

«Бавария» откажется выкупать Коутиньо

Мюнхенцы не готов заплатить за игрока 120 миллионов евро.

Полузащитник Филиппе Коутиньо не останется в следующем сезоне в «Баварии».

По информации El Mundo Deportivo, руководство мюнхенского клуба не желает выкупать игрока за 120 миллионов евро. Скорее всего, Коутиньо вернется в «Барселону» и летом рассмотрит варианты продолжения своей карьеры.

Агент бразильца уже начал переговоры с представителями других команд. В частности, в списке значатся «Ювентус» и «ПСЖ».

В августе прошлого года Коутиньо на один сезон арендовала мюнхенская «Бавария», заплатив каталонцам 8,5 миллионов евро. В нынешнем сезоне он забил шесть голов и сделал шесть результативных передач в 18 матчах бундеслиги.

Напомним, что до перехода в «Барселону» в январе 2018 года Филиппе в течение пяти лет выступал за «Ливерпуль». Каталонцы заплатили англичанам 145 миллионов евро, однако трансфер не оправдал ожиданий.

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