«Барселона» хочет перехватить Траоре у «Реала»

«Барселона» надеется опередить мадридский «Реал» в борьбе за нападающего «Вулверхэмптона» Адаму Траоре.
Как сообщает The Daily Mail, сам игрок не является приоритетной целью для каталонцев, однако руководство клуба не желает, чтобы их прямой конкурент усилил свои ряды 24-летним испанцем.
Напомним, Траоре является воспитанником «Барселоны». В августе 2015 года он перебрался в Англию, где успел поиграть за такие команды, как «Астон Вилла» и «Мидлсбро». В августе 2018 года нападающий стал игроком «Вулверхэмптона».
В текущем сезоне Траоре провел 36 матчей, забил пять голов и сделал 10 результативных передач. Его команда идет на девятой строчке АПЛ, имея в своем активе 35 очков после 25 туров.
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