Кике Сетьен: Очевидно, что «Барселоне» нужен еще один форвард Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен заявил, что каталонский клуб продолжает поиски нападающего.

– Очевидно, что нам нужен еще один форвард. У нас на столе есть несколько имен, но это зависит от многих вещей, удастся ли нам заключать сделки, – цитирует тренера Goal.com.

Напомним, что «Барселона» зимой искала замену Луису Суаресу, который получил травму в полуфинале Суперкубка Испании против «Атлетико», перенес операцию на колене и выбыл из строя на четыре месяца.

Каталонцы хотели приобрести форварда «Хетафе» Анхеля Родригеса, а также нападающего «Валенсии» Родриго. Однако вместо них был куплен 20-летний португалец Франсишку Тринкау, выступающий за «Брагу». Он присоединится к команде только летом.

Подопечные Сетьена с 46 очками занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующего «Реала» на три очка.