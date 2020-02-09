«Спартак» продлил контракт с Ещенко до 2021 года - Советский спорт
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09 февраля 2020 11:10ФутболНечаев Юрий

«Спартак» продлил контракт с Ещенко до 2021 года

Футболист выступает за красно-белых с 2016 года.

Московский «Спартак» объявил о продлении контракта с защитником Андреем Ещенко.

Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года, сообщает пресс-служба столичного клуба. Примечательно, что именно сегодня Ещенко празднует свой 36-й день рождения.

Защитник провел за «Спартак» 86 матчей, в которых забил один гол и сделал три результативные передачи.

В текущем сезоне Ещенко сыграл 10 матчей.

В составе «Спартака» футболист выиграл чемпионат России и стал обладателем Суперкубка страны.

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