Из-за непогоды отменены воскресные матчи в Германии и Нидерландах Организаторы не могут гарантировать безопасность болельщиков и футболистов.

В Европе из-за непогоды перенесены некоторые воскресные матчи национальных первенств.

В Германии встреча 21-го тура «Боруссия» (Менхенгладбах) - «Кельн» отменена из-за надвигающегося урагана Сабина.

«Матч «Боруссии» и «Кельна» отменен из-за урагана Сабина, поскольку безопасность болельщиков не может быть гарантирована. Решение было принято рано утром после изучения прогнозов погоды. Дата, когда состоится встреча, пока не определена», - сообщает пресс-служба «Боруссии».

❗#BMGKOE ist wegen des Sturms #Sabine abgesagt worden, da eine gesicherte Abreise der Fans nicht gewährleistet werden kann. Die Entscheidung fiel am frühen Morgen nach einer Analyse der letzten Wetterprognose. Ein Nachholtermin ist noch nicht bekannt.

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Кроме того, официальный сайт чемпионата Нидерландов сообщил об отмене всех матчей 22-го тура, запланированных на 9 февраля, из-за шторма Кьяра.

Новая дата проведения перенесенных встреч будет объявлена позднее.