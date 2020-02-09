Войцех Щесны: У «Ювентуса» часто возникают проблемы в выездных матчах

– Это поражение причиняет нам боль. Мы хорошо выступаем дома, но на выезде у «Ювентуса» возникают проблемы. Думаю, это психологический аспект, над ним нужно работать, потому что непозволительно не реализовывать такие моменты. Роналду зол, как и вся команда. Он сделал все для победы «Ювентуса». Трудно объяснить это поражение, мы не пропустили, когда «Верона» давила, соперник забил дважды, когда мы контролировали игру, – цитирует Щесны Sky Sport Italia
Напомним, что единственный гол «Юве» забил нападающий Криштиану Роналду (65-я минута). У хозяев отличились форварды Фабио Борини (76) и Джампаоло Паццини (86).
После вчерашнего поражения к туринцам, которые с 54 очками идут на первой позиции, могут вплотную приблизиться два его ближайших преследователя – «Интер» и «Лацио», у которых по 51 и 50 очков соответственно. Сегодня оба коллектива проведут свои матчи в рамках 23-го тура – «Лацио» отправится в гости к «Парме» в 20.00 по московскому времени, а «Интер» сыграет с «Миланом» в 22.45.
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