Дубль Солтмурада Бакаева помог «Рубину» победить юрмальский «Спартак» Команда Слуцкого проводит сбор в Турции.

В рамках тренировочного сбора в турецком Белеке «Рубин» провел спарринг против юрмальского «Спартака». Казанская команда одержала победу со счетом 4:1.

Дублем отметился полузащитник Солтмурад Бакаев (50-я и 59-я минуты). Также голы забили Зурико Давиташвили (8) и Иван Игнатьев (66). Соперник

Казанская команда ушла на зимний перерыв на 13-м месте в чемпионате, набрав 19 очков в 19 турах.

В прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место в чемпионате Латвии.

Контрольный матч

«Рубин» (Казань, Россия) – «Спартак» (Юрмала, Латвия) – 4:1 (1:0)

Голы: Зурико, 8. Бакаев, 50, 59. Игнатьев, 66 (с пенальти) – Белакович, 90+1 (с пенальти).

«Рубин»: Дюпин, Сантос, Старфельт, Данченко, Иг.Коновалов, Степанов (Башкиров, 60), Давиташвили (Макаров, 46), Кварацхелия (Марков, 46), Евтич (Бакаев, 46. Степанов, 67), Абильдгор (Могилевец, 60), Игнатьев.