Василий Столыпин: У «Оренбурга» не было интереса к Кокорину Член попечительского совета футбольного клуба «Оренбург» Василий Столыпин рассказал о трансферной активности команды.

- Работа по трансферам в «Оренбурге» идет. Она вообще всегда идет и никогда не закончится. Пока никаких изменений нет, если они будут, то все объявим официально. Про интерес к Кокорину я не знаю, у нас не было такого интереса, - приводит слова Столыпина Sport24.ru.

Напомним, Кокорин отказался переходить в «Сочи» на правах аренды, после чего был отправлен в «Зенит-2». В настоящий момент футболист вместе с командой находится на сборах в Турции.