Стали известны соперники «Ахмата» на третьем тренировочном сборе Грозненцы продолжают подготовку к возобновлению РПЛ.

Пресс-служба «Ахмата» объявила о будущих соперниках по контрольным матчам в рамках третьего зимнего сбора, проходящего в Турции с 10 февраля.

Сначала подопечные Игоря Шалимова встретятся с «Сочи» (14 февраля). Затем будет сыграна встреча против латвийского «Вентспилса» (17 февраля). Завершится сбор поединком с казастанским «Жетысу».

«Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков в 19 турах.