Стали известны соперники «Ахмата» на третьем тренировочном сборе - Советский спорт
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09 февраля 2020 15:25ФутболКорегин Владислав

Стали известны соперники «Ахмата» на третьем тренировочном сборе

Грозненцы продолжают подготовку к возобновлению РПЛ.

Пресс-служба «Ахмата» объявила о будущих соперниках по контрольным матчам в рамках третьего зимнего сбора, проходящего в Турции с 10 февраля.

Сначала подопечные Игоря Шалимова встретятся с «Сочи» (14 февраля). Затем будет сыграна встреча против латвийского «Вентспилса» (17 февраля). Завершится сбор поединком с казастанским «Жетысу».

«Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков в 19 турах.

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