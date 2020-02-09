Роуз летом может стать игроком «ПСЖ» Парижский клуб будет следить за выступлениями защитника в «Ньюкасле».

Защитник «Ньюкасла» Дэнни Роуз, арендованный зимой у «Тоттенхэма», может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

По информации The Sun, за игроком пристально следит «ПСЖ». Отмечается, что представители парижского клуба будут присутствовать на матчах с участием 29-летнего англичанина до конца этого сезона, чтобы летом принять окончательное решение по футболисту.

Роуз выступал за «Тоттенхэм» с июля 2007 года. За это время он сыграл в 214 матчах, забив 10 голов и отдав 29 результативных передач. Также он принял участие в 29 матчах в составе сборной Англии. Его контракт с клубом истекает летом 2021-го.

В текущем сезоне он отыграл 17 матчей и отдал два голевых паса. Ранее сообщалось, что он повздорил с главным тренером «шпор» Жозе Моуринью.

Стоимость защитника оценивается в 20 миллионов евро.