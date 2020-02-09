Дубль Дзюбы помог «Зениту» одержать волевую победу над ЦСКА Футболисты «Зенита» одержали победу над ЦСКА в контрольном матче, который состоялся в рамках тренировочного сбора команд в Испании.

Встреча прошла в Ла-Нусии на стадионе «» и завершилась со счетом 3:2. В составе московского клуба голами отметились Кристиян Бистрович (22-я минута), Федор Чалов (43), у команды из Санкт-Петербурга отличились Артем Дзюба (59, 61) и Сердар Азмун (64).

В следующем товарищеском матче «Зенит» 9 февраля сыграет против команды «Ленинградец», а 19 числа соперником ЦСКА в контрольной встрече станет испанская «Картахена».