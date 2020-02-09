Юрий Семин: Любая травма становится проблемой, состав ограничен Главный тренер «Локомотив» прокомментировал победу над «Ростовом» в серии пенальти.

В заключительном матче Кубка Матч Премьер «Локомотив» и «Ростов» сыграл вничью в основное время, а в послематчевой серии железнодорожники оказались удачливее, победив 5:4.

После игры свой комментарий дал главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

«Это тренировочный матч, мы хотели посмотреть, как будет выглядеть схема с тремя центральными защитниками, – цитирует Юрия Павловича официальный сайт московского клуба. – Выглядела не очень хорошо. «Ростов» имел большое преимущество, но наши футболисты – молодцы. Переломили, казалось, безнадежную ситуацию. Были хорошие отрезки. Мы могли победить в основное время.

Пока молодых не нужно хвалить. Еще далеко до уровня, когда они смогут стабильно играть в основе. Но мы ждем от них помощи. На этом сборе хорошо проявил себя Магкеев. Если так пойдет и дальше, он может забронировать себе место в старте. На данный момент он ближе всех к основному составу.

Рыбчинский хорошо вышел и сыграл блестяще. Его козырь – скорость, есть хорошая обводка. Скорость в современном футболе играет большую роль. Посмотрим, что будет дальше.

У Жоау Мариу на позиции форварда не получилось. Возможно, кондиции еще не те. Можно сказать, что в первом тайме у нас не было нападающих. Любая травма становится проблемой. Состав ограничен».

Победителем Кубка Матч Премьер стал «Спартак», набравший 7 оков в трех матчах. «Локомотив» занял второе место, набрав пять очков. «Ростов» стал третьим с четырьмя очками, а «Партизан» с двумя финишировал последним.