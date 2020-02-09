АЕК Карреры обыграл «Панатинаикос» Команда бывшего тренера «Спартака» занимает третье место в греческой суперлиге.

Матч 23-го тура чемпионата Греции АЕК – «Панатинаикос» завершился со счетом 1:0.

Единственный гол на 8-й минуте забил аргентинский нападающий афинян Серхио Араухо после передачи хорвата Марко Ливайи.

В пяти последних турах команда Массимо Карреры одержала четыре победы, потеряв очки лишь в матче против лидера турнира «Олимпиакоса» (0:0 дома 26 января). При этом «сухая» серия афинян длится 3 матча.

АЕК занимает третье место в чемпионате, набрав 44 очка. «Панатинаикос» идет четвертым (37). Лидирует в греческой суперлиге «Олимпиакос» (57). На второй позиции находится ПАОК (55).

16 февраля АЕК сыграет в гостях с «Арисом», а «Панатинаикос» примет «Панетоликос».