АЕК Карреры обыграл «Панатинаикос»

Матч 23-го тура чемпионата Греции АЕК – «Панатинаикос» завершился со счетом 1:0.
Единственный гол на 8-й минуте забил аргентинский нападающий афинян Серхио Араухо после передачи хорвата Марко Ливайи.
В пяти последних турах команда Массимо Карреры одержала четыре победы, потеряв очки лишь в матче против лидера турнира «Олимпиакоса» (0:0 дома 26 января). При этом «сухая» серия афинян длится 3 матча.
АЕК занимает третье место в чемпионате, набрав 44 очка. «Панатинаикос» идет четвертым (37). Лидирует в греческой суперлиге «Олимпиакос» (57). На второй позиции находится ПАОК (55).
16 февраля АЕК сыграет в гостях с «Арисом», а «Панатинаикос» примет «Панетоликос».
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