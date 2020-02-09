В четвертьфинале Кубка Германии «Бавария» сыграет с «Шальке» Матчи 1/4 запланированы на 3 и 4 марта.

В Немецком футбольном союзе провели жеребьевку 1/4 финала розыгрыша Кубка Германии. Вот какие пары в итоге образовались:

«Байер» – «Унион Берлин»

«Шальке» – «Бавария»

«Айнтрахт» – «Вердер»

«Саарбрюккен» – «Фортуна»

Матчи проведут 3 и 4 марта. Точное расписание станет известно позже.

Стоит отметить, что семь из восьми нынешних четвертьфиналистов представляют элитный дивизион, и лишь «Саарбрюккен» не выступает в бундеслиге. Эта команда в данный момент лидирует в региональной лиге «Юго-Запад», которая относится к четвертому уровню немецкой системы футбольных лиг.

В прошлом году «Бавария» в 19-й рекордный раз выиграла Кубок Германии, победив в финале «РБ Лейпциг» со счетом 3:0.