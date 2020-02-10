Кике Сетьен: Мне очень понравилась игра «Барселоны» в матче против «Бетиса» Каталонцы одержали гостевую победу в чемпионате Испании.

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен признался, что ему понравилась игра его команды в выездном матче 23-го тура чемпионата Испании против «Бетиса».

«Мне очень понравилась игра команды. Есть вещи, которые мы могли бы сделать лучше, но я счастлив. Они сильно давили нас, было сложное начало. Это очень важная победа на выезде, с чем у нас есть трудности», - цитирует специалиста Marca.

Напомним, действующий чемпион Испании «Барселона» обыграла в гостях «Бетис» в матче 23-го тура примеры со счетом 3:2.

В составе победителей отличились Френки де Йонг, Серхио Бускетс и Клеман Лангле. У хозяев по голу забили Серхио Каналес и Набиль Фекир.

После этой встречи каталонский клуб занимает второе место в таблице, набрав 49 очков и на три очка отставая от лидирующего «Реала». У «Бетиса» – 28 очков и 13-я позиция.

15 февраля «Барса» на своем поле примет «Хетафе», а днем позже «Бетис» сыграет в гостях против «Леганеса».