Шишкин может стать игроком «Спартака-2» Футболист является воспитанником красно-белых.

Защитник «Торпедо» Роман Шишкин может продолжить карьеру в «Спартаке-2».

Как сообщает «Бизнес Online», в услугах игрока заинтересован тренер красно-белых Роман Пилипчук.

В текущем сезоне 33-летний защитник провел за «Торпедо» 21 матч во всех турнирах и забил один гол.

Напомним, Шишкин является воспитанником «Спартака». В составе красно-белых он сыграл 89 матчей.

Футболист дважды становился серебряным призером чемпионата России, а вместе с «Локомотивом» выигрывал Кубок страны.

В послужном списке игрока 16 матчей за сборную России.