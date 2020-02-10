Футболисты сборной России назвали драму «Форд против Феррари» лучшим фильмом прошлого года - Советский спорт
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10 февраля 2020 10:54ФутболНечаев Юрий

Футболисты сборной России назвали драму «Форд против Феррари» лучшим фильмом прошлого года

Игроки национальной команды не согласны с итогами премии «Оскар-2020».

Футболисты сборной России высказали свое мнение о лучшем фильме прошлого года.

Как сообщает пресс-служба команды, больше всего голосов получила спортивная драма «Форд против Феррари». За нее проголосовали Ильзат Ахметов, Денис Черышев, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Антон Шунин и Антон Миранчук. Второе место занял фильм «Джокер» (Владислав Игнатьев, Георгий Джикия и Вячеслав Караваев), замкнул тройку «Ирландец» (Федор Чалов и Максим Беляев).

Добавим, что за фильм «Паразиты», получивший «Оскара» как «лучший фильм года», проголосовал только Александр Ерохин.

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