Футболисты сборной России назвали драму «Форд против Феррари» лучшим фильмом прошлого года Игроки национальной команды не согласны с итогами премии «Оскар-2020».

Футболисты сборной России высказали свое мнение о лучшем фильме прошлого года.

Как сообщает пресс-служба команды, больше всего голосов получила спортивная драма «Форд против Феррари». За нее проголосовали Ильзат Ахметов, Денис Черышев, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Антон Шунин и Антон Миранчук. Второе место занял фильм «Джокер» (Владислав Игнатьев, Георгий Джикия и Вячеслав Караваев), замкнул тройку «Ирландец» (Федор Чалов и Максим Беляев).

Добавим, что за фильм «Паразиты», получивший «Оскара» как «лучший фильм года», проголосовал только Александр Ерохин.