«Крылья Советов» сыграют четыре матча на заключительном сборе в Испании Команды РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона.

На заключительном, третьем зимнем сборе в Испании «Крылья Советов» проведут четыре контрольных матча.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, команда сыграет 16 и 22 февраля по две игры в день разными составами.

«Крылья Советов» проведут в Испании четыре контрольных матчаhttps://t.co/dv50VwLkcw — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 10, 2020

16-го числа соперниками »Крыльев» станут китайский клуб «Далянь Ифан» и «Краснодар», а 22-го - московское «Торпедо» и норвежский клуб «Стремсгодсет».

Третий сбор продлится с 13 по 22 февраля.

Напомним, после 19 сыгранных туров «Крылья Советов» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 18 очков. В последних пяти матчах перед зимней паузой самарцы потерпели четыре поражения и один раз сыграли вничью. 28 февраля «Крылья» на своем поле примут «Оренбург».