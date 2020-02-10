«Ростов» сыграет с «Краснодаром» на сборе в Испании Команды РПЛ продолжают подготовку ко второй части сезона.

«Ростов» проведет четыре контрольных матча на заключительном зимнем сборе в испанской Марбелье.

Как сообщает официальный сайт клуба, соперниками ростовчан станут шведский АИК (15 февраля), норвежский «Мольде» (19 февраля) и «Краснодар» (23 февраля).

Южное дерби в Испании: «Ростов» сыграет на сборе с «Краснодаром» 💪🏻⠀

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С 13 по 24 февраля футбольный клуб «Ростов» проведет в испанской Марбелье заключительный зимний сбор.⠀

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Напомним, после 19 туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 34 очка, на одно очко отстает от «Краснодара» и на 11 - от лидирующего «Зенита».

29 февраля ростовчане сыграют на выезде против «Ахмата».