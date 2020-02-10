Форвард «Борнмута» Кинг: Переход в «МЮ» был бы моей мечтой, ставшей явью Нападающий «Борнмута» Джошуа Кинг рассказал своем о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед» этой зимой.

– Не знаю, насколько был близок переход. Отчасти я верил, что это произойдет. Не знаю, почему не состоялся переход в «Манчестер Юнайтед». Я – футболист «Борнмута», меня здесь все устраивает. Врать не буду – переход в «МЮ» был бы моей мечтой, ставшей явью. Этого не произошло, но я отдам все «Борнмуту», пока я здесь. Эдди Хау потрясающе вел себя со мной во время этой ситуации. Я уважаю это, – цитирует Кинга Goal.com.

В заключительные дни трансферного окна «МЮ» искал нападающего, и вел переговоры по 28-летнему норвежцу. Тем не менее, сделка так и не состоялась. Отмечается, что «Борнмут» хотел получить за своего игрока около 50 миллионов фунтов. Поэтому руководству манкунианцев пришлось в срочном порядке искать альтернативу – из китайского «Шаньхай Шеньхуа» до конца сезона был арендован нигериец Одион Игало.

Что касается Кинга, то на счету 28-летнего норвежца три гола и два ассиста в 17 поединках АПЛ. Его команда идет на 16-й строчке, набрав 26 очков после 26 туров.