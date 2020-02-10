Сергей Семак: Мой новый контракт с «Зенитом» еще не обсуждался Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о возможном продлении контракта с петербургским клубом.

– Я слышал, что председатель совета директоров высказался, что контракт будет продлен, но мы еще ничего не обсуждали. Сейчас много работы, связанной с подготовкой к сезону, много сил ушло на ситуацию вокруг Александра Кокорина, конкретики по моему соглашению еще не было. Что касается меня лично, нет смысла подписывать соглашение на один год, потому что тем самым у тебя нет возможности планировать. Два года – это нормальное время для того, чтобы что-то успеть сделать, – сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что совет директоров питерского клуба принял решение продлить контракт с 43-летним специалистом.

Напомним, что Семак занимает пост главного тренера «Зенита» с конца мая 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

В этом сезоне «Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков после 19 туров.