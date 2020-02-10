Сергей Семак: Не думаю, что есть сложности с подписанием нового контракта Дзюбы с «Зенитом» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с возможным продлением контракта клуба с нападающим Артемом Дзюбой.

– Артем на сто процентов заслужил новый контракт. Какой и на сколько – решать клубу. Но своей игрой и отношением к делу он показывает, что контракт заслужил. Что касается времени и финансовой составляющей – конечно, решать руководству. Сейчас это один из лидеров нашей команды, поэтому не думаю, что есть какие-то сложности с переподписанием контракта. Вопрос, наверное, в нюансах. Это мы скоро узнаем. Я не слышал, что есть какая-то загвоздка. Все этого хотят, – сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».

Дзюба перешел в «Зенит» в 2015 году после расставания с московским «Спартаком». После 19 туров нынешнего сезона 31-летний форвард возглавляет список лучших бомбардиров РПЛ, отметившись 11 голами в 19 встречах. Также на счету Артема девять результативных передач.