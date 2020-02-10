Рашид Рахимов: Командная компактность «Ростова» сохраняется намного лучше, чем в «Спартаке» Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ахмата» Рашид Рахимов сравнил игру «Спартака» и «Ростова» во время «Кубка Матч Премьер».

– У москвичей я не увидел прессинга. Прессинг подразумевает максимальную скорость, смену ритма и взрывную работу. Но вот этой взрывной работы я не увидел. Что закладывается в таких моментах? Фундамент этой работы. Но самого прессинга не было. Должна быть работа всей команды. Это ориентир на мяч, в зону мяча и сохранение компактности. А когда ты готов физически, и ты работаешь над скоростью, вот тогда ты закладываешь прессинг. Это базовые моменты, на которые ты обращаешь внимание при работе.

Мы можем то же самое и про «Ростов» сказать, но у них командная работа, и они делают этот ориентир намного лучше, они очень быстро лишают соперника пространства, они атакуют высоко. И командная компактность у «Ростова» сохраняется намного лучше, чем у «Спартака». Немецкие тренеры любят смену ситуаций в отличие от итальянцев, которые любят автоматизацию. Тедеско привнес много нового, теперь вопрос в том, как это все будет усваиваться и работать в команде, – цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Напомним, что в Катаре «Спартак» одержал победы над «Ростовом» (2:1) и «Партизаном» (3:2), а также уступил «Локомотиву» (1:1, 2:4 по пенальти). Таким образом, команда набрала семь очков и стала победителем турнира.

Что касается «Ростова», то подопечные Валерия Карпина заняли третье место. Помимо поражения от красно-белых, команда победила «Партизан» (3:1) и уступила «Локомотиву» (3:3, 4:5 по пенальти).