Евгений Ловчев: «Локомотиву» необходим быстрый нападающий, чтобы выйти в Лигу чемпионов Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об игре «Локомотива» и «Ростова» на «Кубке Матч Премьер».

– «Локомотиву» нужен быстрый нападающий. Им необходим игрок, чтобы выйти в Лигу чемпионов уже в этом сезоне. Сейчас Семин ставил в состав молодых игроков. Но их будет подпускать к матчам РПЛ, когда команда будет выигрывать в концовках. Не могу сказать, что они сейчас готовы играть весь матч. Могу уверенно сказать, что команде нужен форвард.

Если брать «Ростов» с Мамаевым в составе, то нужно понять одну вещь. Они с Кокориным оступились. Почему бы не дать им играть в футбол. Карпин дал Павлу такой шанс. Главное, что команда не разрушается финансово, и подписаны контракты с ведущими футболистами. Мамаев не портит игру, а ведет ее. Сейчас команда показывает содержательный футбол. Они понимают, что надо делать. «Ростов» будет бороться за место в зоне Лиги чемпионов, – цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Отметим, что «Локомотив» занял второе место на турнире в Катаре. Каждая игра с участием команды Юрия Семина заканчивалась серией пенальти – москвичи победили «Ростов» (3:3, 5:4 по пен.) и «Спартак» (1:1, 4:2 по пен.), но уступили «Партизану» (1:1, 2:4 по пен.)

Что касается ростовчан, то подопечные Валерия Карпина оказались на третьей строчке с четырьмя набранными очками. Помимо поражения от железнодорожников, команда победила «Партизан» (3:1) и уступила «Спартаку» (2:1).