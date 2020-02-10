Слуцкий вместе с игроками «Рубина» посоревновался в картинге (видео) Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий и игроки команды под конец второго тренировочного сбора в Турции поучаствовали в гонке на картах.

«Новый тимбилдинг от Леонида Слуцкого. На этот раз футболисты и персонал нашего клуба соревновались в умении управлять картингом», – говорится в сообщении пресс-службы казанской команды.

Ранее Слуцкий спел перед футболистами «Рубина».

Напомним, что 48-летний специалист возглавил команду 19 декабря. Казанцы ушли на зимний перерыв на 13-м месте в чемпионате, набрав 19 очков в 19 турах.