Слуцкий вместе с игроками «Рубина» посоревновался в картинге (видео)

«Новый тимбилдинг от Леонида Слуцкого. На этот раз футболисты и персонал нашего клуба соревновались в умении управлять картингом», – говорится в сообщении пресс-службы казанской команды.
Ранее Слуцкий спел перед футболистами «Рубина».
Напомним, что 48-летний специалист возглавил команду 19 декабря. Казанцы ушли на зимний перерыв на 13-м месте в чемпионате, набрав 19 очков в 19 турах.
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