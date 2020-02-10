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«Манчестер Юнайтед» готов продать Санчеса - Советский спорт
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10 февраля 2020 21:20ФутболКорегин Владислав

«Манчестер Юнайтед» готов продать Санчеса

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес, выступающий на правах аренды за «Интер», в летнее трансферное окно может покинуть английскую команду, сообщает Manchester Evening News.

Несмотря на то, что ранее главный тренер команды Оле-Гуннар Сульшер выразил готовность предоставить чилийцу еще один шанс в составе, руководство «красных дьяволов» желает прекратить сотрудничество с форвардом.

В текущем сезоне Санчес провел за «Интер» 11 матчей, в которых он забил один гол и отдал три ассиста. Большую часть сезона нападающий пропустил из-за травмы, которую он получил в играх за сборную Чили в октябре 2019 года.

Портал Trasfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.

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