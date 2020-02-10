«Бавария» хочет пригласить Фирмино Об этом сообщает The Sun.

Форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино получил предложение от мюнхенской «Баварии».

Согласно источнику, чемпион страны готов заплатить за его переход 75 млн фунтов. Отмечается, что немцы планируют оформить переход игрока летом 2020 года.

28-летний Фирмино уже играл в немецкой бундеслиге. Он защищал цвета «Хоффенхайма». В текущем сезоне бразилец провел 36 матчей, забил 10 голов и отдал 12 голевых передач.