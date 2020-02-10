СМИ: ЦСКА предложил четыре млн евро за футболиста «Крузейро» Об этом сообщает Superesportes.

Московский ЦСКА готов приобрести защитника «Крузейро» Кака Жуниора.

Согласно источнику, российский клуб предложил за трансфер 20-летнего футболиста четыре млн евро. Отмечается, что игрок уже выразил желание присоединиться к армейцам и отказался продлевать контракт с нынешнем командой.

Добавим, что в минувшем сезоне Кака отыграл в чемпионате страны 20 матчей, забил один гол и получил пять желтых карточек.