Алекс Крал: Здорово, что нам удалось выиграть несколько матчей и взять кубок Полузащитник «Спартака» Алекс Крал – о победе на товарищеском турнире «Кубок Париматч Премьер».

- Думаю, на этом сборе было гораздо важнее отработать некоторые тактические моменты и хорошо подготовиться к началу сезона. Ценнее, конечно, брать трофеи уже в самом сезоне. Но в любом случае здорово, что нам удалось выиграть несколько матчей и взять кубок, - передаеют слова Крала «Известия».

Напомним, что «Спартак» стал обладателем трофея второй раз подряд.