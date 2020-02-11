Эд Вудворд: Цель «МЮ» – продолжить согласованно вести трансферную политику

– Бруно Фернандеш и те игроки, которых мы привезли прошлым летом, это доказательство того, что мы движемся в правильном направлении. За последние несколько лет не было недостатка в инвестициях в игроков: более 200 миллионов фунтов было потрачено после того, как Сульшер стал нашим тренером. Наша цель – продолжить согласованно вести трансферную политику. Мы рассматриваем каждую кандидатуру в течение сезона, чтобы подписать летом. Приняли решение покупать игроков в январе только в том случае, если будет доступен кто-то из летнего списка. Рады, что эта стратегия принесла нам переход Бруну Фернандеша. Первостепенная задачей всех в клубе – вернуть команду к борьбе за победу в АПЛ и Лиге чемпионов, – приводит слова Вудворда AS.
Отметим, что помимо португальца Фернандеша зимой был арендован нигерийский нападающий Одион Игало. Прошлым летом были приобретены защитники Харри Магуайр и Аарон Ван-Биссака, а также полузащитник Дэниэл Джеймс.
На данный момент «МЮ» идет на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков в 25 турах.
Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев Соболев помог «Спартаку» снова стать королем Дохи Гол новобранца помог красно-белым вырвать волевую победу у «Партизана» и второй год подряд выиграть зимний межсезонный турнир в Катаре. 08.02.2020 16:29 Футбол Мощенко Захар «Он - великий». Шестеркину хватило шести матчей в «Рейнджерс», чтобы удостоится похвалы тренера Отразив 42 из 43 бросков «Лос-Анджелеса», Игорь Шестеркин помог «рейнджерам» победить 4:1 и окончательно задвинул в запас соотечественника Александра Георгиева и многоопытного шведского чемпиона Олимпиады-2006 Хенрика Лундквиста. А ведь воспитанник столичных «Крыльев Советов» прежде никогда не был основным вратарем. 10.02.2020 17:00 Хоккей Славин Виталий Названы пять причин неудач российских биатлонистов Президент СБР рассказал, как руководство исправляет ситуацию. 10.02.2020 21:32 Биатлон Волохов Юрий Почему Панарин заскучал на Бродвее? Пока Артемий Панарин по каким-то причинам вдруг заскучал в мировой столице шоу-бизнеса, честь отечественного хоккея в домашнем матче «Рейнджерс» с «Торонто» (5:3) мощно поддержали Павел Бучневич и Игорь Шестеркин. 06.02.2020 14:45 Хоккей Славин Виталий Шарапова – главное разочарование. Итоги выступления россиян на Australian Open После поражения Анастасии Павлюченковой в основной сетке Australian Open не осталось других россиян. Самое время подвести итоги – кто из наших теннисистов прыгнул выше головы, кто порадовал, а кто неприятно удивил. 29.01.2020 18:00 Теннис Мысин Николай Ибра примерил шкуру Лидхольма Очередное миланское дерби разбилось на две части: до перерыва на поле царил суперветеран красно-черных Златан Ибрагимович, после - вся команда черно-синих, которые вместе со сверхволевой победой забрали себе лидерство в серии А. 10.02.2020 16:31 Футбол Безъязычный Алексей Адвокат: Советуем следствию освободить Кушиташвили. Он невиновен Александр Дегтярев, адвокат боксера Георгия Кушиташвили, рассказал о версии, на которой защита спортсмена будет настаивать в случае предъявления обвинений. 03.02.2020 16:32 Бокс Усачев Владислав В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанции Очередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми.
25.01.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев «Детские ошибки». Наши упустили победу над чехами за секунду до финальной сирены Сборная России трижды вела в счете, но позволила себя догнать. В овертайме наши получили численное преимущество, на последних секундах упустили супермомент и проиграли по буллитам (3:4Б), заняв последнее место на шведском этапе Евротрура. 09.02.2020 17:37 Хоккей Домрачев Владислав