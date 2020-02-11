Эд Вудворд: Цель «МЮ» – продолжить согласованно вести трансферную политику Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Эд Вудворд рассказал о ближайших трансферных планах команды.

– Бруно Фернандеш и те игроки, которых мы привезли прошлым летом, это доказательство того, что мы движемся в правильном направлении. За последние несколько лет не было недостатка в инвестициях в игроков: более 200 миллионов фунтов было потрачено после того, как Сульшер стал нашим тренером. Наша цель – продолжить согласованно вести трансферную политику. Мы рассматриваем каждую кандидатуру в течение сезона, чтобы подписать летом. Приняли решение покупать игроков в январе только в том случае, если будет доступен кто-то из летнего списка. Рады, что эта стратегия принесла нам переход Бруну Фернандеша. Первостепенная задачей всех в клубе – вернуть команду к борьбе за победу в АПЛ и Лиге чемпионов, – приводит слова Вудворда AS.

Отметим, что помимо португальца Фернандеша зимой был арендован нигерийский нападающий Одион Игало. Прошлым летом были приобретены защитники Харри Магуайр и Аарон Ван-Биссака, а также полузащитник Дэниэл Джеймс.

На данный момент «МЮ» идет на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков в 25 турах.