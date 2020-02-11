Эрик тен Хаг: «Аякс» пристально следит за ситуацией вокруг Вертонгена Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал возможное возвращение в амстердамский клуб защитника Яна Вертонгена.

– Ян оставил след в истории «Аякса». Конечно, мы очень пристально следим за его ситуацией, но нужно также обращать внимание на позицию, на которой играет тот или иной футболист. Если оба фактора сходятся – доступность и позиция, – то это вариант для нас. Если кто-то достаточно хорош, то нам не важно, сколько ему лет, – сказал тен Хаг в эфире Ziggo Sport.

Вертонген выступает за «Тоттенхэм» с лета 2012 года. Лондонцы приобрели защитника у голландского «Аякса» за 12,5 миллионов евро. С тех пор он сыграл в 307 матчах, забив 13 голов и отдав 7 ассистов. В составе сборной Бельгии он отыграл 118 поединков (9 голов).

В нынешнем сезоне 32-летний защитник забил один гол и сделал одну результативную передачу в 22 матчах. Его контракт с клубом истекает этим летом.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.