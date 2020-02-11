Дмитрий Черышев: Смолову нужно привыкнуть к игровому ритму в чемпионате Испании Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев поделился впечатлениями от игры нападающего «Сельты» Федора Смолова в матче против «Севильи» (2:1).

– Сразу скажу, что я не тот человек, который будет оценивать игру Смолова, – это делает главный тренер. Я могу только высказать свое мнение. Во-первых, хорошо, что Смолов приехал в испанский чемпионат. А во-вторых, ему надо привыкнуть к игровому ритму, который сейчас есть в ла лиге, и больше брать на себя инициативу. Со стороны было видно, что Федору пока не хватает адаптационных моментов. Думаю, со временем он приобретет то, что нужно, и будет показывать хорошую игру, — цитирует Черышева «Спорт уик-энд».

Напомним, что в матче 23-го тура с «Севильей» Смолов впервые вышел в стартовом составе «Сельты», отметившись желтой карточкой на 80-й минуте. Также в статистике российского нападающего два удара и одно попадание в створ ворот, 22 передачи при точности 54,6% и три совершенных фола.

«Сельта» поднялась с последнего 20-го места на 17-е и покинула зону вылета. В активе галисийцев 20 очков. 16 февраля команда сыграет в Мадриде с «Реалом».