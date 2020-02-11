Промес интересен «Ливерпулю» и «Челси» - Советский спорт
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11 февраля 2020 09:42ФутболКорегин Владислав

Промес интересен «Ливерпулю» и «Челси»

Нападающий «Аякса» Квинси Промес может покинуть клуб ближайшим летом.

По информации The Daily Mail, в услугах 28-летнего игрока заинтересованы «Ливерпуль» и «Челси». Отмечается, что представители английских клубов уже вступили в переговоры по трансферу форварда. «Аякс» желает получить за своего футболиста около 40 миллионов евро.

Напомним, что Промес перешел в амстердамский клуб летом прошлого года за 15,7 миллионов евро из «Севильи». За это время он сыграл в 24 матчах, забил 15 голов и отдал 5 ассистов. Ранее он выступал за «Твенте», «Гоу Эхед Иглс» и «Спартак». В составе московского клуба он стал чемпионом России (2017). Также на счету 28-летнего игрока 40 поединков за сборную Голландии (7 голов).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока 22 миллиона евро.

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