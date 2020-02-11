Бывший спортивный директор «Барселоны»: Уход Месси из клуба не невозможен Бывший спортивный директор «Барселоны» Арьедо Брайда прокомментировал возможный ухода из клуба нападающего Лионеля Месси.

– Месси – выдающийся игрок, он очень хорошо играет в «Барселоне». Лео был там с 13 лет и живет со своей семьей в Испании. Лично я не думаю, что он покинет команду, но это не невозможно, – цитирует Брайду Football Italia.

Ранее сообщалось, что аргентинец вступил в конфликт со своим партнером по команде Херардом Пике, а затем в своем аккаунте в Instagram раскритиковал работу спортивного директора каталонцев Эрика Абидаля. Аргентинцем уже активно интересуется «Манчестер Сити».

Контракт 32-летнего игрока с «Барселоной» действует до лета 2021 года. Однако в нем есть пункт, согласно которому он может бесплатно покинуть команду этим летом. В нынешнем сезоне на счету аргентинца 25 матчей, в которых он забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.

Всего в своей карьере Месси забил 622 гола и отдал 256 ассистов в 712 матчах за испанский клуб.