Бывший спортивный директор «Барселоны»: Уход Месси из клуба не невозможен - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 февраля 2020 10:23ФутболКорегин Владислав

Бывший спортивный директор «Барселоны»: Уход Месси из клуба не невозможен

Бывший спортивный директор «Барселоны» Арьедо Брайда прокомментировал возможный ухода из клуба нападающего Лионеля Месси.

– Месси – выдающийся игрок, он очень хорошо играет в «Барселоне». Лео был там с 13 лет и живет со своей семьей в Испании. Лично я не думаю, что он покинет команду, но это не невозможно, – цитирует Брайду Football Italia.

Ранее сообщалось, что аргентинец вступил в конфликт со своим партнером по команде Херардом Пике, а затем в своем аккаунте в Instagram раскритиковал работу спортивного директора каталонцев Эрика Абидаля. Аргентинцем уже активно интересуется «Манчестер Сити».

Контракт 32-летнего игрока с «Барселоной» действует до лета 2021 года. Однако в нем есть пункт, согласно которому он может бесплатно покинуть команду этим летом. В нынешнем сезоне на счету аргентинца 25 матчей, в которых он забил 19 голов и отдал 12 результативных передач.

Всего в своей карьере Месси забил 622 гола и отдал 256 ассистов в 712 матчах за испанский клуб.

Самонов свой матч не проиграл. В отличие от сборной России. Наши всухую уступили финнам Экспериментальная сборная России начала Шведские игры с сухого поражения от финнов (3:0). Однако назвать провальной премьеру героев Остравы-2020 язык не поворачивается. 06.02.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Сборная Швеции вышла в лидеры Еврохоккейтура, победив команду Финляндии Вячеслав Быков: Нельзя в сборной искусственно создавать места для молодых хоккеистов Владимир Плющев: Впечатления от сборной России не очень, порадовал только Бобков
Подарок Смолову на 30-летие. Первую победу в «Сельте» ему принесли Аспас и Систо Российский нападающий впервые вышел в основе «Сельты», но провел далеко не лучший матч. Как и большинство футболистов клуба из Виго. 09.02.2020 22:36 Футбол Зибрак Артем
«Не имеет значения, как заброшу шайбу». Не рановато ли Овечкин начал праздновать юбилейный гол? Случилось то, что я опасался больше всего. В столице США вовсю принялись праздновать – досрочно! – 700-шайбие Овечкина и закономерно нарвались на фиаско: «Вашингтон», долго лидировавший в чемпионате, дома безропотно уступил «Филадельфии», еще мечтающий о плей-офф - 2:7. 09.02.2020 14:52 Хоккей Славин Виталий
Сергей Тарасов: После Анси все пошло наперекосяк Олимпийский чемпион называет причины неудач российских биатлонистов на последних этапах Кубка мира. 26.01.2020 23:00 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Владимир Драчев: С каждым приездом рабочей группы по восстановлению наши долги увеличиваются Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира Владимир Драчев: Для чемпионата мира взяли у лыжной федерации 25 пар лыж
Воздушный поцелуй от Экхофф. Норвежка выиграла гонку преследования  Лидер Кубка мира норвежка Тириль Экхофф упрочила свои позиции в общем зачете.  19.01.2020 15:30 Биатлон Чикирис Олег
Ни Медведева, ни Рублева. Даниил и Андрей оступились в четвертом круге в Мельбурне Мы ждали на Australian Open российский четвертьфинал, в котором могли встретиться Андрей Рублев и Даниил Медведев. В итоге же не дождались на этой стадии никого. Рублев уступил Александру Звереву. Медведев – Станисласу Вавринке. 27.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай
Старых – пример для остальных. Ирина – восьмая в индивидуалке в Поклюке Лучшей из россиянок в первой гонке очередного этапа Кубка мира стала Ирина Старых, показавшая восьмой результат. Правда, если со стрельбой у наших девушек более-менее нормально, то скорость оставляет желать лучшего. 24.01.2020 20:00 Биатлон Мысин Николай
«Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий
Наша реальность – Настя. Вместо Рублева и Медведева в четвертьфинал вышла Павлюченкова Анастасия Павлюченкова второй год подряд и третий раз за четыре сезона вошла в топ-8 на Australian Open. В понедельник россиянка нанесла поражение экс-чемпионке турнира, Анжелике Кербер из Германии. 27.01.2020 17:45 Теннис Мысин Николай
Бахрам Муртазалиев: Титул IBF должен быть моим Российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев рассказал о возможности сразиться за титул чемпиона по версии IBF и переезде в США, а также оценил чемпионские перспективы Александра Усика и Сергея Ковалева. 05.02.2020 14:00 Бокс Усачев Владислав
Новости
11:41 Футбол Борис Ротенберг: Не понимаю, почему у Кокорина какие-то смятения по поводу перехода в «Сочи»
11:40 Олимпиада Олег Матыцин: Политика Министерства будет направлена на развитие физкультуры и массового спорта
11:32 Футбол «Рома» не выкупит права на Мхитаряна
11:30 Футбол Вадим Васильев: Честно говоря, Головину еще есть куда расти
11:14 Футбол Хорен Байрамян: Не сказал бы, что атмосфера «Кубка Матч Премьер» была близка к официальным играм
11:07 Футбол Вадим Васильев: Уход Мбаппе из «ПСЖ» более вероятен следующим летом
10:49 Футбол Николай Рассказов: Может, я сейчас полгода отыграю так, что «Аугсбургу» буду не нужен
10:46 Хоккей Тодд Рирден: Для Самсонова это сезон роста, до сих пор мы выдели только взлеты
10:37 Футбол «Тоттенхэм» может заменить Вертонгена на Диаша или Аке
10:34 Хоккей Тодд Рирден: Нынешняя игра «Вашингтона» не является победоносным хоккеем
10:23 Футбол Бывший спортивный директор «Барселоны»: Уход Месси из клуба не невозможен
10:20 Легкая атлетика Маргарита Пахноцкая: Заседание рабочей группы по восстановлению ВФЛА запланировано на 14 февраля
10:08 Футбол «ПСЖ» претендует на Кулибали
09:55 Футбол Кирилл Панченко: Комличенко - большое усиление для «Динамо»
09:42 Футбол Промес интересен «Ливерпулю» и «Челси»
09:39 Футбол Кирилл Панченко: «Динамо» по своему статусу всегда должно быть на лидирующих позициях
09:30 Футбол Даниэл Джеймс: Перешел в «МЮ», чтобы выигрывать трофеи
09:19 Хоккей «Калгари» на своем льду обыграл «Сан-Хосе»
09:13 Футбол Технический директор «Болоньи»: Орсолини стоит не менее 70 миллионов евро
09:13 Хоккей Брэйден Холтби: В этой встрече все сложилось против Самсонова
Эксперта Фонда Горчакова и ее мужа обвинили в госизмене из-за свадебного фото
Ребёнка из Тагила с иглой в организме выписали из больницы. Операцию так и не провели
Президент DNS Дмитрий Алексеев: телефон — не помидор, из Турции его не привезёшь
В Омске назначили нового генерального директора ГК «Титан»
Шумные соседи. Кафе и рестораны мешают тюменцам спокойно жить
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика