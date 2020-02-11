«Тоттенхэм» может заменить Вертонгена на Диаша или Аке - Советский спорт
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11 февраля 2020 10:37ФутболКорегин Владислав

«Тоттенхэм» может заменить Вертонгена на Диаша или Аке

Контракт 32-летнего бельгийца с лондонским клубом истекает этим летом.

«Тоттенхэм» летом попытается найти замену центральному защитнику команды Яну Вертонгену, который, по всей вероятности, в конце сезона вернется в «Аякс».

По информации The Daily Express, главными кандидатами на усиление оборонительной линии станут Рубен Диаш («Бенфика») и Натан Аке («Борнмута»).

22-летний португалец в нынешнем сезоне принял участие в 32 матчах, забил два гола и отдал один ассист. На его счету 17 поединков в составе сборной Португалии. Стоимость футболиста оценивается в 38 миллионов евро.

Что касается Аке, то 24-летний голландец отыграл 22 поединка, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачи. За национальную сборную он провел 11 матчей (1 гол). Его цена – 35 миллионов.

Ранее сообщалось главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг прокомментировал возможное возвращение Вертонгена в амстердамскую команду.

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