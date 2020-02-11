Борис Ротенберг: Не понимаю, почему у Кокорина какие-то смятения по поводу перехода в «Сочи» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 февраля 2020 11:41ФутболКорегин Владислав

Борис Ротенберг: Не понимаю, почему у Кокорина какие-то смятения по поводу перехода в «Сочи»

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг считает, что переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в его команду может стать последним шансом для футболиста реанимировать свою карьеру.

– У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую. Мне кажется, он понимает, что «Сочи» – это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения – это же очень правильный шаг. А то, что вокруг происходит, зачастую похоже на какой-то блеф. Вокруг этой истории раздуто много того, чего нет. Из-за этого, видимо, у него в голове сумбур какой-то появился. Ранее мы обо всем с ним договорились, и он готов перейти, – цитирует Ротенберга ТАСС.

Напомним, Кокорин отказался переходить в «Сочи» на правах аренды, после чего был отправлен в «Зенит-2». В настоящий момент футболист вместе с командой находится на сборах в Турции.

Наша реальность – Настя. Вместо Рублева и Медведева в четвертьфинал вышла Павлюченкова Анастасия Павлюченкова второй год подряд и третий раз за четыре сезона вошла в топ-8 на Australian Open. В понедельник россиянка нанесла поражение экс-чемпионке турнира, Анжелике Кербер из Германии. 27.01.2020 17:45 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Клийстерс выступит на турнире в Дубае Анастасия Павлюченкова: В женском теннисе все нормально, нужно просто потерпеть Рафаэль Надаль: Для меня было бы лучше, если бы на Australian Open победил Тим
Матч – премьер! «Локо» и «Ростов» выдали лучшую игру турнира в Дохе Под занавес межсезонного турнира в Катаре зрители увидели самый зрелищный поединок между командами Юрия Семина и Валерия Карпина. Но, по иронии судьбы, трофей досрочно забрал себе «Спартак». 09.02.2020 20:36 Футбол Мощенко Захар
Александр Шеховцов: Летом Кудряшов перейдет в «Галатасарай», «Фенер» или «Бешикташ» Федор Кудряшов быстро осваивается в своей новой команде - «Антяльяспоре». 10.02.2020 21:00 Футбол Августин Александр
В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанции Очередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми. 25.01.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Владимир Драчев: С каждым приездом рабочей группы по восстановлению наши долги увеличиваются Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира Владимир Драчев: Для чемпионата мира взяли у лыжной федерации 25 пар лыж
Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев
Джонс, Шевченко, Молдавский, Тухугов – в феврале. Главные бои месяца в ММА Джон Джонс и Валентина Шевченко будут защищать свои пояса в UFC, лига АСА проведет свой первый турнир в 2020 году, а россиянин Валентин Молдавский подерется с американцем, который нокаутировал Сергея Харитонова. 31.01.2020 11:00 ММА Ващенко Сергей
Сергей Шахрай: Рискну предположить – у девочек победит Щербакова Обозреватель «Советского спорта» – о победе Алиева, блестящем выступлении наших пар и наших девушек на ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 25.01.2020 16:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Названы пять причин неудач российских биатлонистов Президент СБР рассказал, как руководство исправляет ситуацию. 10.02.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Ни Медведева, ни Рублева. Даниил и Андрей оступились в четвертом круге в Мельбурне Мы ждали на Australian Open российский четвертьфинал, в котором могли встретиться Андрей Рублев и Даниил Медведев. В итоге же не дождались на этой стадии никого. Рублев уступил Александру Звереву. Медведев – Станисласу Вавринке. 27.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай
Сергей Тарасов: После Анси все пошло наперекосяк Олимпийский чемпион называет причины неудач российских биатлонистов на последних этапах Кубка мира. 26.01.2020 23:00 Биатлон Волохов Юрий
Новости
11:41 Футбол Борис Ротенберг: Не понимаю, почему у Кокорина какие-то смятения по поводу перехода в «Сочи»
11:40 Олимпиада Олег Матыцин: Политика Министерства будет направлена на развитие физкультуры и массового спорта
11:32 Футбол «Рома» не выкупит права на Мхитаряна
11:30 Футбол Вадим Васильев: Честно говоря, Головину еще есть куда расти
11:14 Футбол Хорен Байрамян: Не сказал бы, что атмосфера «Кубка Матч Премьер» была близка к официальным играм
11:07 Футбол Вадим Васильев: Уход Мбаппе из «ПСЖ» более вероятен следующим летом
10:49 Футбол Николай Рассказов: Может, я сейчас полгода отыграю так, что «Аугсбургу» буду не нужен
10:46 Хоккей Тодд Рирден: Для Самсонова это сезон роста, до сих пор мы выдели только взлеты
10:37 Футбол «Тоттенхэм» может заменить Вертонгена на Диаша или Аке
10:34 Хоккей Тодд Рирден: Нынешняя игра «Вашингтона» не является победоносным хоккеем
10:23 Футбол Бывший спортивный директор «Барселоны»: Уход Месси из клуба не невозможен
10:20 Легкая атлетика Маргарита Пахноцкая: Заседание рабочей группы по восстановлению ВФЛА запланировано на 14 февраля
10:08 Футбол «ПСЖ» претендует на Кулибали
09:55 Футбол Кирилл Панченко: Комличенко - большое усиление для «Динамо»
09:42 Футбол Промес интересен «Ливерпулю» и «Челси»
09:39 Футбол Кирилл Панченко: «Динамо» по своему статусу всегда должно быть на лидирующих позициях
09:30 Футбол Даниэл Джеймс: Перешел в «МЮ», чтобы выигрывать трофеи
09:19 Хоккей «Калгари» на своем льду обыграл «Сан-Хосе»
09:13 Футбол Технический директор «Болоньи»: Орсолини стоит не менее 70 миллионов евро
09:13 Хоккей Брэйден Холтби: В этой встрече все сложилось против Самсонова
Эксперта Фонда Горчакова и ее мужа обвинили в госизмене из-за свадебного фото
Ребёнка из Тагила с иглой в организме выписали из больницы. Операцию так и не провели
Президент DNS Дмитрий Алексеев: телефон — не помидор, из Турции его не привезёшь
В Омске назначили нового генерального директора ГК «Титан»
Шумные соседи. Кафе и рестораны мешают тюменцам спокойно жить
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
Валерий Газзаев прокомментировал информацию о рекомендациях WADA
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика