Борис Ротенберг: Не понимаю, почему у Кокорина какие-то смятения по поводу перехода в «Сочи» Владелец «Сочи» Борис Ротенберг считает, что переход нападающего «Зенита» Александра Кокорина в его команду может стать последним шансом для футболиста реанимировать свою карьеру.

– У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую. Мне кажется, он понимает, что «Сочи» – это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения – это же очень правильный шаг. А то, что вокруг происходит, зачастую похоже на какой-то блеф. Вокруг этой истории раздуто много того, чего нет. Из-за этого, видимо, у него в голове сумбур какой-то появился. Ранее мы обо всем с ним договорились, и он готов перейти, – цитирует Ротенберга ТАСС.

Напомним, Кокорин отказался переходить в «Сочи» на правах аренды, после чего был отправлен в «Зенит-2». В настоящий момент футболист вместе с командой находится на сборах в Турции.