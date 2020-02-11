Арнаутович может перейти в «Локомотив» 30-летний австриец заменит в команде Федора Смолова.

Нападающий «Шанхай СИПГ» и сборной Австрии Марко Арнаутович может оказаться в «Локомотиве».

Как сообщает Sport24.ru, представители 30-летнего футболиста предложили столичному клубу услуги своего клиента.

Напомним, что Арнаутович стал игроком китайского клуба летом 2019 года, подписав контракт до 31 декабря 2022-го. Ранее он выступал за «Интер», «Твенте», «Вердер», «Вест Хэм» и «Сток Сити». Также на его счету 85 поединков в составе сборную Австрии (26 голов).

В нынешнем сезоне австриец принял участие в одном матче и забил один гол.