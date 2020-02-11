Источник: Кикнадзе утвердил уход Семина в конце сезона на совете директоров «Локомотива» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 февраля 2020 12:46ФутболКорегин Владислав

Источник: Кикнадзе утвердил уход Семина в конце сезона на совете директоров «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин покинет команду по окончании этого сезона. Об этом сообщает Metaratings.

Отмечается, что данное решение было принято руководством железнодорожников на обсуждении между членами Совета директоров команды – большинством голосов решено не предлагать тренеру пролонгацию соглашения

По информации источника, вопрос о будущей отставке 72-летнего специалиста был предложен генеральным директором клуба Василием Кикнадзе.

Главная причина ухода 72-летнего специалиста – серьезные разногласия по комплектованию и развитию клуба. Также отмечается, что у тренера сложились непростые отношения с некоторыми игроками. В частности, с нападающим Федором Смоловым, которому Семин открыто заявил, что тот не будет играть за команду, пока он на тренерскому посту.

После 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в РПЛ, набрав 34 очка. При этом железнодорожники уступают «Ростову» и ЦСКА лишь по дополнительным показателям.

Действующий контракт Семина рассчитан до конца нынешнего сезона.

Самонов свой матч не проиграл. В отличие от сборной России. Наши всухую уступили финнам Экспериментальная сборная России начала Шведские игры с сухого поражения от финнов (3:0). Однако назвать провальной премьеру героев Остравы-2020 язык не поворачивается. 06.02.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Сборная Швеции вышла в лидеры Еврохоккейтура, победив команду Финляндии Вячеслав Быков: Нельзя в сборной искусственно создавать места для молодых хоккеистов Владимир Плющев: Впечатления от сборной России не очень, порадовал только Бобков
«Как Емельяненко - Кокляев не признали боем года?» Большое интервью братьев Байсангуровых Редакцию «Советского спорта» посетили боксеры Хусейн и Хасан Байсангуровы. 08.02.2020 10:00 Бокс Галимзянов Данил, Усачев Владислав
Адвокат: Советуем следствию освободить Кушиташвили. Он невиновен Александр Дегтярев, адвокат боксера Георгия Кушиташвили, рассказал о версии, на которой защита спортсмена будет настаивать в случае предъявления обвинений. 03.02.2020 16:32 Бокс Усачев Владислав
«Детские ошибки». Наши упустили победу над чехами за секунду до финальной сирены Сборная России трижды вела в счете, но позволила себя догнать. В овертайме наши получили численное преимущество, на последних секундах упустили супермомент и проиграли по буллитам (3:4Б), заняв последнее место на шведском этапе Евротрура. 09.02.2020 17:37 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
Сборная Швеции вышла в лидеры Еврохоккейтура, победив команду Финляндии Вячеслав Быков: Нельзя в сборной искусственно создавать места для молодых хоккеистов Владимир Плющев: Впечатления от сборной России не очень, порадовал только Бобков
Сергей Шахрай: Рискну предположить – у девочек победит Щербакова Обозреватель «Советского спорта» – о победе Алиева, блестящем выступлении наших пар и наших девушек на ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 25.01.2020 16:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Сергей Тарасов: После Анси все пошло наперекосяк Олимпийский чемпион называет причины неудач российских биатлонистов на последних этапах Кубка мира. 26.01.2020 23:00 Биатлон Волохов Юрий
Шестеркин едва не оформил первый «сухарь». «Рейнджерс» победили (видео) Очередной игровой день НХЛ включал в себя пять матчей. 10.02.2020 07:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Шарапова – главное разочарование. Итоги выступления россиян на Australian Open После поражения Анастасии Павлюченковой в основной сетке Australian Open не осталось других россиян. Самое время подвести итоги – кто из наших теннисистов прыгнул выше головы, кто порадовал, а кто неприятно удивил. 29.01.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
Матч – премьер! «Локо» и «Ростов» выдали лучшую игру турнира в Дохе Под занавес межсезонного турнира в Катаре зрители увидели самый зрелищный поединок между командами Юрия Семина и Валерия Карпина. Но, по иронии судьбы, трофей досрочно забрал себе «Спартак». 09.02.2020 20:36 Футбол Мощенко Захар
Чемпионы мира по «отмазкам». Топ-5 оправданий спортсменов, попавшихся на допинге  В качестве доказательств – пары марихуаны, кокаиновый поцелуй, мясо кабана и другие нелепости. И все это сработало! 28.01.2020 23:00 Бокс Иванова Дарья
Новости
13:22 Футбол Клинсманн покинул «Герту»
13:17 Футбол Юрий Семин: Есть контракт с «Локомотивом» до мая, а дальше жизнь покажет
13:12 Легкая атлетика Сергей Шубенков - о встрече Матыциным: В первую очередь обсуждали текущую ситуацию с ВФЛА
13:09 Футбол Александр Ляказетт: С приходом Артеты команда стала более единой
12:56 Футбол «Локомотив» – об уходе Семина: Соблюдайте информационную гигиену, читая надписи на заборах
12:47 ММА Александр Емельяненко начал подготовку к бою с Исмаиловым
12:46 Футбол Источник: Кикнадзе утвердил уход Семина в конце сезона на совете директоров «Локомотива»
12:31 Футбол Арнаутович может перейти в «Локомотив»
12:27 Футбол Вадим Васильев: Не уверен, что АПЛ – лучший чемпионат для Чалова
11:56 Футбол Форвард «Алавеса» Хоселу: Посоветовал Пересу не переходить в «Барселону»
11:41 Футбол Борис Ротенберг: Не понимаю, почему у Кокорина какие-то смятения по поводу перехода в «Сочи»
11:40 Олимпиада Олег Матыцин: Политика Министерства будет направлена на развитие физкультуры и массового спорта
11:32 Футбол «Рома» не выкупит права на Мхитаряна
11:30 Футбол Вадим Васильев: Честно говоря, Головину еще есть куда расти
11:14 Футбол Хорен Байрамян: Не сказал бы, что атмосфера «Кубка Матч Премьер» была близка к официальным играм
11:07 Футбол Вадим Васильев: Уход Мбаппе из «ПСЖ» более вероятен следующим летом
10:49 Футбол Николай Рассказов: Может, я сейчас полгода отыграю так, что «Аугсбургу» буду не нужен
10:46 Хоккей Тодд Рирден: Для Самсонова это сезон роста, до сих пор мы выдели только взлеты
10:37 Футбол «Тоттенхэм» может заменить Вертонгена на Диаша или Аке
10:34 Хоккей Тодд Рирден: Нынешняя игра «Вашингтона» не является победоносным хоккеем
Эксперта Фонда Горчакова и ее мужа обвинили в госизмене из-за свадебного фото
Ребёнка из Тагила с иглой в организме выписали из больницы. Операцию так и не провели
Президент DNS Дмитрий Алексеев: телефон — не помидор, из Турции его не привезёшь
Убийство педофила в Уфе: пили водку вместе с убитым, «скорую» вызвали в два часа ночи
Власти Волгограда и владельцы «Соснового бора» обсуждают мировое соглашение
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика