Источник: Кикнадзе утвердил уход Семина в конце сезона на совете директоров «Локомотива» Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин покинет команду по окончании этого сезона. Об этом сообщает Metaratings.

Отмечается, что данное решение было принято руководством железнодорожников на обсуждении между членами Совета директоров команды – большинством голосов решено не предлагать тренеру пролонгацию соглашения

По информации источника, вопрос о будущей отставке 72-летнего специалиста был предложен генеральным директором клуба Василием Кикнадзе.

Главная причина ухода 72-летнего специалиста – серьезные разногласия по комплектованию и развитию клуба. Также отмечается, что у тренера сложились непростые отношения с некоторыми игроками. В частности, с нападающим Федором Смоловым, которому Семин открыто заявил, что тот не будет играть за команду, пока он на тренерскому посту.

После 19 туров «Локомотив» занимает пятое место в РПЛ, набрав 34 очка. При этом железнодорожники уступают «Ростову» и ЦСКА лишь по дополнительным показателям.

Действующий контракт Семина рассчитан до конца нынешнего сезона.