«Локомотив» – об уходе Семина: Соблюдайте информационную гигиену, читая надписи на заборах Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся информацию о том, что главный тренер железнодорожников Юрий Семин покинет команду в конце сезона.

– Уважаемые друзья, соблюдайте информационную гигиену, читая надписи на заборах. Может, какой-то совет директоров и был, только я о нем не знаю. А все советы директоров всегда провожу я, – цитирует Мещерякова «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что генеральный директор клуба Василий Кикнадзе утвердил уход 72-летнего специалиста с поста главного тренера команды на совете директоров.