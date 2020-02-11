Александр Ляказетт: С приходом Артеты команда стала более единой Нападающий «Арсенала» Александр Ляказетт рассказал об атмосфере в команде после прихода нового главного тренера Микеля Артеты.

– Мы стали более едиными. В том, как мы думаем и на поле, и за его пределами. Тактически мы стали лучше, и мы ждем большего в ближайшие несколько недель, – цитирует Ляказетта Sky Sports.

Напомним, что 37-летний специалист возглавил команду 19 декабря, подписав контракт на 3,5 года. Под его руководством лондонцы в девяти матчах одержали три победы, пять раз сыграли вничью и один раз проиграли.

Что касается Ляказетта, то в нынешнем сезоне 28-летний француз забил шесть голов и отдал два ассиста в 22 играх.

На данный момент «Арсенал» после 25 туров набрал 31 очко и занимает десятое место в АПЛ, отставая от зоны еврокубков на шесть очков. В следующем туре «канониры» сыграют дома против «Ньюкасла». Встреча состоится 16 февраля в 19.30 по московскому времени.