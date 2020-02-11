Александр Ляказетт: С приходом Артеты команда стала более единой

– Мы стали более едиными. В том, как мы думаем и на поле, и за его пределами. Тактически мы стали лучше, и мы ждем большего в ближайшие несколько недель, – цитирует Ляказетта Sky Sports.
Напомним, что 37-летний специалист возглавил команду 19 декабря, подписав контракт на 3,5 года. Под его руководством лондонцы в девяти матчах одержали три победы, пять раз сыграли вничью и один раз проиграли.
Что касается Ляказетта, то в нынешнем сезоне 28-летний француз забил шесть голов и отдал два ассиста в 22 играх.
На данный момент «Арсенал» после 25 туров набрал 31 очко и занимает десятое место в АПЛ, отставая от зоны еврокубков на шесть очков. В следующем туре «канониры» сыграют дома против «Ньюкасла». Встреча состоится 16 февраля в 19.30 по московскому времени.
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