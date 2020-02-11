Юрий Семин: Есть контракт с «Локомотивом» до мая, а дальше жизнь покажет

- Я не могу ответить на этот вопрос. Я не имею никакой информации по этому поводу. Он (Кикнадзе) за это хозяйство отвечает, а меня чего об этом спрашивать? У меня все нормально, работаем. Есть контракт, который до мая. А дальше жизнь покажет, - передает слова Семина «РИА Новости».
Ранее Metaratings сообщил, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин покинет команду по окончании этого сезона. Отмечалось, что совет директоров московского клуба принял решение не продлевать контракт с 72-летним специалистом.
Подача – на вылет. Плохая подача привела Павлюченкову к поражению Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в полуфинал Australian Open. В среду россиянка уступила Гарбине Мугурусе – 5:7, 3:6. Больше наших игроков в одиночных сетках не осталось. 29.01.2020 15:30 Теннис Мысин Николай Федор Лапин: Макабу получил соперника сильнее Лебедева Известный тренер Федор Лапин рассказал о предстоящем поединке за титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе между конголезцем Илунгой Макабу и поляком Михалом Чесляком. 30.01.2020 08:45 Бокс Усачев Владислав Новак, Император Австралии. Джокович в восьмой раз выиграл Australian Open Новак Джокович в пяти сетах одолел Доминика Тима, отыгравшись со счета 1:2 по партиям, и выиграл свой 17-й турнир «Большого шлема», восьмой из них – в Мельбурне. А заодно – вновь стал первой ракеткой планеты. 02.02.2020 18:43 Теннис Мысин Николай Непобедимые – повержены! Синицина и Кацалапов обыграли четырехкратных чемпионов мира Суперсенсация на ЧЕ-2020: золото российских танцоров Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Легендарные французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон – только вторые. 25.01.2020 20:15 Фигурное катание Тигай Лев Разогнавшуюся «Тампу» и Кучерова не остановил даже Малкин Ударный игровой день выдался в НХЛ. Состоялось аж 12 матчей, команды поистине играют в режиме нон-стоп на радость поклонникам хоккея! 07.02.2020 08:30 Хоккей Трофименко Кирилл Старых – пример для остальных. Ирина – восьмая в индивидуалке в Поклюке Лучшей из россиянок в первой гонке очередного этапа Кубка мира стала Ирина Старых, показавшая восьмой результат. Правда, если со стрельбой у наших девушек более-менее нормально, то скорость оставляет желать лучшего. 24.01.2020 20:00 Биатлон Мысин Николай «Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья Дубль Дзюбы и камбэк за пять минут. «Зенит» победил ЦСКА на сборах в Испании Два диаметрально противоположных тайма в исполнении сильнейших клубов России. 09.02.2020 17:00 Футбол Зибрак Артем Щербакова была ярче всех. Но чемпионкой Европы стала Косторная ЧЕ-2020 в Граце окончен. У России – 10 медалей, включая все четыре золота. Последнее завоевала Алена Косторная, опередившая Анну Щербакову и Александру Трусову. 26.01.2020 02:00 Фигурное катание Тигай Лев В чем России нет равных? Мы можем проиграть минуту на любой дистанции Очередная провальная гонка нашей сборной на Кубке мира. В одиночной смешанной эстафете Эдуард Латыпов и Кристина Резцова финишировали 13-ми.
25.01.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев