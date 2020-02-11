Юрий Семин: Есть контракт с «Локомотивом» до мая, а дальше жизнь покажет - Советский спорт
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11 февраля 2020 13:17Футбол

Юрий Семин: Есть контракт с «Локомотивом» до мая, а дальше жизнь покажет

Главный тренер «Локомотив» Юрий Семин прокомментировал информацию, что по окончании сезона он покинет свой пост.

- Я не могу ответить на этот вопрос. Я не имею никакой информации по этому поводу. Он (Кикнадзе) за это хозяйство отвечает, а меня чего об этом спрашивать? У меня все нормально, работаем. Есть контракт, который до мая. А дальше жизнь покажет, - передает слова Семина «РИА Новости».

Ранее Metaratings сообщил, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин покинет команду по окончании этого сезона. Отмечалось, что совет директоров московского клуба принял решение не продлевать контракт с 72-летним специалистом.

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