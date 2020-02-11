«Барселона» надеется подписать Виллиана Жозе

«Барселона» рассчитывает до конца этой недели оформить переход нападающего «Реал Сосьедада» Виллиана Жозе.
Как сообщает Marca, каталонцы ожидают решения Федерации футбола Испании по поводу трансфера игрока вне дозаявочного периода. Отмечается, что сумма отступных в контракте бразильского форварда составляет 70 миллионов евро. Руководство «Барселоны» надеется снизить цену на футболиста.
Виллиан Жозе играет за клуб из Сан-Себастьяна с лета 2016 года. Всего он провел за «Реал Сосьедад» 132 матча, забив 53 гола и отдав 13 ассистов. В нынешнем сезоне на счету 28-летнего форварда восемь голов в 24 играх. Его трансферную стоимость оценивают в 27 миллионов евро.
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