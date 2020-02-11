Бывший защитник «Томи» Яблонски признан виновным в участии в договорных матчах Защитник польской «Краковии» Давид Яблонски условно осужден по делу об организации договорного матча в Чехии в 2012 году, когда он выступал в составе «Теплице».

По информации Seznam Zpravy, полиция располагает переписками 28-летнего игрока в WhatsApp, где и были найдены необходимые доказательства.

Отметим, что чех попал под подозрения в 2013 году, однако заседания суда начались лишь в 2016-м. Позже игрок несколько раз пытался обжаловать решение суда, однако теперь оно стало окончательным. В ближайшее время Федерация футбола Чехии примет решение по длительности дисквалификации Яблонски.

Защитник выступал за «Томь» в период с июля 2016 по январь 2017 года, приняв участие в семи матчах команды.