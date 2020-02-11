Еременко стал главным тренером юрмальского «Спартака» Ранее он возглавлял карагандинский «Шахтер» и ереванский «Пюник».

Пресс-служба юрмальского «Спартака» сообщила о том, что главным тренером команды стал Алексей Еременко.

Мы рады сообщить, что главным тренером команды стал русско-финский специалист Алексей Еременко. Многие футболисты играющие сегодня в топ лигах Европы, успешно прошли через опыт Алексея Борисовича!



Уже сегодня Алексей Борисович приступит к своим обязанностям.



Добро пожаловать! pic.twitter.com/Meb3keml4R — FK SPARTAKS JŪRMALA (@fkspartaks) February 11, 2020

Отметим, что спортивным директором команды является его сын Алексей – выступавший в России за такие клубы, как «Сатурн» и «Рубин». Также в команде играет полузащитник Сергей Еременко, также сын тренера.

Уже сегодня 56-летний наставник приступит к своим обязанностям. Ранее он возглавлял карагандинский «Шахтер» и ереванский «Пюник».

В прошлом сезоне команда заняла пятое место в турнирной таблице чемпионата Латвии, набрав 44 очка.