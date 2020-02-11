Директор «Мордовии»: Подвижек со спонсорами нет, руководство настраивает на то, что будем играть Руководитель саранского клуба прокомментировал ситуацию с долгами по зарплатам.

Сегодня стало известно о том, что футболисты и сотрудники ФК «Мордовия» не получают зарплаты на протяжении шести месяцев. Ситуацию прокомментировал директор саранского клуба Николай Левин.

«Мы готовимся ко второй части первенства ФНЛ, – цитирует Левина «Рейтинг Букмекеров». – Руководство настраивает на то, что будем играть. Да, подвижек со спонсорами нет. Впрочем, трудности есть у всех. Тяжело, но мы надеемся, что все будет хорошо. В этом нас заверили региональные власти. У нас же есть какие-то гарантии.

Мы настраиваемся, что будем играть на «Мордовия Арене». То, что «Тамбов» переехал на стадион в Нижнем Новгороде, не влияет на наши перспективы смены арены. Клуб у нас республиканский, и руководство нацеливает на то, что нужно играть на главном стадионе».

Ранее СМИ сообщали, что «Мордовия» собирается доигрывать сезон местной молодежью. Клуб уже покинули несколько игроков основного состава.

После 25 туров «Мордовия» находится в зоне вылета первенства ФНЛ, занимая 18-е место с 19 очками. От спасительного 15 места, которое в данный момент занимает «Луч», саранскую команду отделяют 7 очков.