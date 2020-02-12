«Ренн» разгромил «Бельфор» и вышел в полуфинал Кубка Франции Встреча прошла в городе Монбельяр.

Матч ¼ финала Кубка Франции «Бельфор» – «Ренн» завершился в пользу действующего обладателя трофея – 3:0.

В составе победителей по голу забили Рафаэл, М’Байе Ньянг и Теосон Сьебатше.

Таким образом, «Ренн» стал первым полуфиналистом соревнований. Отметим, что в прошлом сезоне команда выиграла этот турнир, одолев в финале «ПСЖ» (2:2, 6:5 – серия пенальти).

Кубок Франции. 1/4 финала

«Бельфор» – «Ренн» – 0:3 (0:1, 0:2)

Голы: 0:1 – 23 Рафинья, 0:2 – 71, пенальти Ньянг, 0:3 – 90 Сьебатшо.

«Бельфор»: Элингер, Даго, Конки, Кюэнен, Saline (Бентахар, 68), Магассуба, Ранно, Беккуш, Умбденшток (Грассо, 76), Tahiri (Луашо, 60), Ренье.

«Ренн»: Менди, Траоре, Ньяньон, Желен, Леа Силики (Мауасса, 46), Юну, Камавинга, Рафинья, Нзонзи (Буриго, 87), Дель Кастийо, Ньянг (Сьебатшо, 76).

Предупреждения: Ньянг (26), Леа Силики (35), Магассуба (45), Tahiri (57), Умбденшток (77), Грассо (82), Камавинга (83).