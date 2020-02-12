Шевченко может сменить Пиоли на посту главного тренера «Милана» Несмотря на контракт до 2021 года, судьба главного тренера «Милана» Стефано Пиоли связана с попаданием итальянской команды в Лигу чемпионов.

По информации Calciomercato, технический директор клуба Паоло Мальдини уже приступил к поиску замены 54-летнему специалисту.

Как отмечает издание одним из возможных кандидатов на должность наставника «Милана» является Андрей Шевченко, на текущий момент возглавляющий сборную Украины.

Также среди претендентов числиться 64-летний Ральф Рангник, уволенный с поста главного тренера «Лейпцига» в июне прошлого года.

Добавим, что после 23 туров чемпионата Италии «Милан» с 32 очками занимает десятое место турнирной таблице серии А, уступая занимающей четвертую строчку «Аталанте» десять баллов.