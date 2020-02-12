В офисе «Енисея» проходят обыски Правоохранительные органы заинтересовались зарплатами футболистов.

Сотрудники спецслужб проводят обыски в офисе красноярского «Енисея».

«Изымается финансовая документация. Забирают зарплатные документы футболистов», - рассказал «Коммерсанту» пресс-атташе команды Антон Соркин.

Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», особый интерес следователи проявляют к «золотым парашютам» (компенсациям, выплачиваемым футболисту в случае расторжения соглашения), которые стали появляться в контрактах игроков с середины 2018 года.

В январе 2020 года губернатор Красноярского края Александр Усс высказал свое возмущение по поводу зарплат футболистов «Енисея» при отсутствии «соответствующего результата».

Напомним, красноярцы занимают 17-е место в первенстве ФНЛ. В активе команды 25 очков после 25 туров. 9 марта «Енисей» на своем поле примет «Шинник».