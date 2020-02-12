В офисе «Енисея» проходят обыски - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 февраля 2020 11:16ФутболНечаев Юрий

В офисе «Енисея» проходят обыски

Правоохранительные органы заинтересовались зарплатами футболистов.

Сотрудники спецслужб проводят обыски в офисе красноярского «Енисея».

«Изымается финансовая документация. Забирают зарплатные документы футболистов», - рассказал «Коммерсанту» пресс-атташе команды Антон Соркин.

Как сообщает Telegram-канал «Мутко против», особый интерес следователи проявляют к «золотым парашютам» (компенсациям, выплачиваемым футболисту в случае расторжения соглашения), которые стали появляться в контрактах игроков с середины 2018 года.

В январе 2020 года губернатор Красноярского края Александр Усс высказал свое возмущение по поводу зарплат футболистов «Енисея» при отсутствии «соответствующего результата».

Напомним, красноярцы занимают 17-е место в первенстве ФНЛ. В активе команды 25 очков после 25 туров. 9 марта «Енисей» на своем поле примет «Шинник».

Старых – пример для остальных. Ирина – восьмая в индивидуалке в Поклюке Лучшей из россиянок в первой гонке очередного этапа Кубка мира стала Ирина Старых, показавшая восьмой результат. Правда, если со стрельбой у наших девушек более-менее нормально, то скорость оставляет желать лучшего. 24.01.2020 20:00 Биатлон Мысин Николай
Еще по теме:
Владимир Драчев: С каждым приездом рабочей группы по восстановлению наши долги увеличиваются Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира Владимир Драчев: Для чемпионата мира взяли у лыжной федерации 25 пар лыж
«В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 20:54 Фигурное катание Иванова Дарья
Как РПЛ обжигается на свободных агентах Клубы РПЛ продолжают формировать составы. Многим приходится избавляться от игроков, подписанных минувшим летом. Разбираемся, кто и как проводит «работу над ошибками». 11.02.2020 14:00 Футбол Зибрак Артем
По схеме «3-3» и с Логиновым в воротах. Какой будет мужская сборная России на ЧМ Представляем состав мужской сборной России на чемпионат мира по биатлону. 11.02.2020 16:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Владимир Драчев: С каждым приездом рабочей группы по восстановлению наши долги увеличиваются Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира Владимир Драчев: Для чемпионата мира взяли у лыжной федерации 25 пар лыж
Подарок Смолову на 30-летие. Первую победу в «Сельте» ему принесли Аспас и Систо Российский нападающий впервые вышел в основе «Сельты», но провел далеко не лучший матч. Как и большинство футболистов клуба из Виго. 09.02.2020 22:36 Футбол Зибрак Артем
Александр Шеховцов: Летом Кудряшов перейдет в «Галатасарай», «Фенер» или «Бешикташ» Федор Кудряшов быстро осваивается в своей новой команде - «Антяльяспоре». 10.02.2020 21:00 Футбол Августин Александр
Анфиса Резцова: Реально выиграть медали только в эстафетах Накануне чемпионата мира по биатлону в гостях у «Советского спорта» побывала трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова. 12.02.2020 11:14 Биатлон Волохов Юрий, Тигай Лев, Чикирис Олег
Ни Медведева, ни Рублева. Даниил и Андрей оступились в четвертом круге в Мельбурне Мы ждали на Australian Open российский четвертьфинал, в котором могли встретиться Андрей Рублев и Даниил Медведев. В итоге же не дождались на этой стадии никого. Рублев уступил Александру Звереву. Медведев – Станисласу Вавринке. 27.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай
«Он – великий». Шестеркину хватило шести матчей в «Рейнджерс», чтобы удостоится похвалы тренера Шестеркин отразил 41 бросок и задвинул в запас Георгиева и Лундквиста. А ведь воспитанник «Крыльев Советов» прежде никогда не был основным вратарем. 10.02.2020 17:00 Хоккей Славин Виталий
Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
12:06 Формула-1 Источник: Гран-при Китая не состоится в назначенные сроки из-за коронавируса
12:05 Бокс Тайсон Фьюри: Настает воскресенье, и всякий раз в этот день у меня суицидальное настроение
11:55 Футбол Массимо Каррера: Не ожидал столь успешного начала работы в АЕК
11:51 Футбол «Тоттенхэм» заинтересован в Чалове
11:35 Футбол «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Санчо 120 миллионов фунтов
11:31 Футбол Бывший полузащитник «Зенита» Краневиттер получил травму в первом матче за новый клуб
11:21 Футбол «Ливерпуль» готов предложить ван Дейку контракт с зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю
11:16 Футбол В офисе «Енисея» проходят обыски
11:10 Футбол Касильяс выдвинул свою кандидатуру на пост президента Федерации футбола Испании
10:59 ММА Емельяненко провел первую тренировку в клубе «Ахмат» (видео)
10:51 Футбол Шевченко может сменить Пиоли на посту главного тренера «Милана»
10:45 ММА Бывший чемпион UFC Пенн попал в аварию на Гавайях
10:38 Футбол «Спартак» отправился на сбор в Сочи без Глушенкова и Баду
10:31 Футбол Почеттино был замечен во время общения с руководством «Манчестер Юнайтед»
10:13 Хоккей Дэвид Куинн: Шестеркин просто останавливает шайбы. Это то, что мы ожидаем от него
10:11 Легкая атлетика World Athletics: Находимся в контакте с министром спорта России и Олимпийским комитетом России
10:00 Хоккей Джон Купер: Идеальной обороны не существует и нужно, чтобы вратарь спасал. Василевский это делает
09:58 Санный спорт Альберт Демченко: Наши экипажи в какой-то момент расхолаживаются после неплохих результатов
09:54 Хоккей Джаред Беднар: Кадри выбыл на неопределенный срок из-за травмы
09:50 ММА Мусаси и Лима проведут бой за пояс Bellator в среднем весе
Эксперта Фонда Горчакова и ее мужа обвинили в госизмене из-за свадебного фото
Пенсионер в Карелии подарил депутатам туалетную бумагу за прибавку в 21 рубль
На мэра Георгиевска завели два уголовных дела
13 февраля состоится инаугурация нового Главы Оренбурга
9 метеорологических станций оборудуют на въезде в Ижевск
Марию Ласицкене не допустили на турнир в Глазго из-за вопросов по статусу
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика